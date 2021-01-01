hannainstr.ru - Hanna Instruments

Приборы Hanna Instruments разрабатываются, производятся и поддерживаются людьми с преданностью и энтузиазмом, которые предоставляют клиентам наилучший возможный опыт в точном, эффективном и легком выполнении аналитических измерений , чтобы вы могли сосредоточиться на том, как измерение влияет на вашу цель

тестирования.

Мы признаем, что у каждого клиента есть свои особые потребности при тестировании и мы стремимся разрабатывать и настраивать наши продукты под ваши цели.

В этом году мы представляем множество новых продуктов, включая рН-метры для конкретных применений, которые охватывают все наши семейства продуктов. Нащи приборы разработаны таким образом, чтобы обеспечить возможность для любого уровня квалификации и бюджета и включает в себя портативные тестеры, беспроводные

зонды, работающие с интеллектуальными устройствами, базовые портативные счетчики и профессиональные портативные счетчики с расширенными функциями. Наши приборы для сельского хозяйства, молочных продуктов, мяса, пива или вина и мы предлагаем продукт, который оснащен датчиком и чистящим раствором для обеспечения

высокой производительности. За короткое время компания Hanna достигла своей цели - производить все приборы на месте.С момента создания промышленного научного парка, расположенного в Румынии, предприятие оснащено оборудованием для поддержки всех этапов производства, таких как исследование и проектирование продукта, литье пластмасс под давлением, сборка электроники, выдувание стекла для электродов, производство стандартов и окончательная сборка продукта.Ханна контролирует все аспекты своей продукции от концепции до окончательной проверки качества и упаковки.>Компания Hanna сертифицирована по стандарту ISO 9001: 2008. На наших предприятиях в Вунсокете и Смитфилде, штат Род-Айленд, находятся наши основные научно-исследовательские центры и собираются избранные продукты, такие как титраторы, ISE, автосамплер HI921 и HALO Собственное производство дает Hanna свободу эффективно выводить на рынок новые и инновационные продукты, постоянно улучшая качество и характеристики существующих продуктов.

Мы проектируем, производим, поставляем и Поддержите все наши продукты. Мировой лидер Имея 60 офисов в более чем 40 странах, Hanna посвящает себя мировой лидер в сфере обслуживания и выбора. Предлагая качество исследовательского класса по конкурентоспособным ценам, каждый Hanna офис стремится работать с каждым клиентом, чтобы разработать решение с учетом их потребностей и бюджета. Ханна 360 ° Значение Покупая продукт Hanna, вы покупаете не только самое лучшее. соотношение цены и качества, но вы также получаете выгоду от Hannas непревзойденное обслуживание клиентов и послепродажная техническая поддержка. Качественный Наши продукты разработаны и изготовлены в соответствии со строгими стандартами ISO. 9001: 2008 стандарты. Каждый инструмент проходит строгий контроль качества контрольные испытания на разных этапах производства, в том числе 100% проверки качества непосредственно перед отгрузкой. Близко к тебе Наша политика - регулярно участвовать в местных выставках и рекламировать наши последние новинки в специализированных журналах. Местная поддержка После того, как вы сделали свои инвестиции, вы никогда не должны чувствовать себя неуверенно о поддержке или техническом обслуживании, которое вы получите. Ханна развивает отношения со своими клиентами на основе качественной продукции с персональным обслуживанием и поддержкой. Там вы можете искать для продуктов, ищите контакты местных офисов, читайте последние новости от Ханна и скачать инструкции, паспорта безопасности материалов и брошюры. Сертификация Вся продукция Hanna соответствует директивам CE и нашим производственные мощности сертифицированы по ISO 9001: 2008.